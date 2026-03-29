В Ростове-на-Дону «Газель» опрокинулась на две машины

В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Авария случилась в воскресенье, 29 марта, на проспекте Королева. По предварительным данным, водитель «Газели» потерял контроль над транспортным средством и опрокинулся на стоявшие рядом автомобили Kia Ceed и Chery. В результате инцидента все три машины получили механические повреждения, никто не пострадал. Сотрудники ГАИ выясняют детали произошедшего.

Константин Соловьев