Третье сообщение об угрозе БПЛА в Ленобласти оказалось ложной тревогой

Опубликованное вечером в воскресенье сообщение о третьей атаке беспилотников в трех районах Ленинградской области оказалось ложной тревогой. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ранее в 17:12 в его Telegram-канале появилась информация об угрозе БПЛА в Волховском, Киришском и Тихвинском районах. При этом аналогичное сообщение уже публиковалось несколькими часами ранее.

«Тревога ложная. Из-за нестабильного интернета выскочило сообщение от 11:59 сегодня. Дал поручение везде удалить. Прошу извинить команду канала и модераторов», — написал Дрозденко.