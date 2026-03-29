Власти Финляндии признали украинскую принадлежность одного из трех упавших БПЛА

Чиновники Финляндии подтвердили, что один из БПЛА, проникших в воздушное пространство их страны, принадлежит Вооруженным силам Украины. По данным финских военных, речь идет о беспилотнике Ан-196. Данные о втором дроне в сейчас уточняются, передает телерадиокомпания Yle.

Два беспилотника упали около города Коувола утром 29 марта, сообщал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. В это время была массированная вражеская атака на ряд районов Ленинградской области. Поэтому премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предположил, что оба дрона принадлежат Украине. Минобороны Финляндии дало старт расследованию инцидента.

Также полиция сообщила еще об одном неизвестном дроне, который приземлился на лед в море в районе города Эспоо на юге Финляндии. Район оцепили, правоохранительные органы начали проверку. Власти призвали жителей избегать этого района.