В Дагестане разблокировали движение на шести дорогах

В Дагестане из-за интенсивных ливней с ветром заблокировали движение на 25 участках дорог в 20 муниципальных образованиях, еще на 14 участках введены ограничения или организованы объезды. Об этом сообщает пресс-служба «Дагестанавтодор».

Фото: пресс-служба «Дагестанавтодор»

По информации компании, из-за непогоды пострадали федеральная трасса Р-217 «Кавказ» на отрезке с 819-го по 821-й километр и 45 региональных дорог. К 29 марта движение восстановлено на шести участках, на восьми действуют ограничения, еще на шести организованы объездные маршруты.

Дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы. Для устранения последствий стихии привлечены 39 единиц спецтехники — бульдозеры, экскаваторы, погрузчики и комбинированные машины, а также 78 рабочих.

Власти республики призывают жителей и туристов воздержаться от поездок в горные районы без крайней необходимости.

«В связи с обильными осадками и высоким переувлажнением грунтов сохраняется угроза обвалов, оползней и камнепадов», — предупреждают в региональном министерстве транспорта.

