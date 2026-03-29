Смольный планирует ужесточить требования к пассажирским судам

В рамках реформы водного транспорта в Санкт-Петербурге планируется ужесточить требования к судам, которые перевозят пассажиров. Об этом пишет информационное агентство «ПортНьюс» со ссылкой на петербургский комитет по транспорту. В частности, суда должны быть не старше 15 лет, а большая часть флота — с электро- или гибридными двигателями. Об этом сообщает городской комитет транспорта. Уточняется, что в Петербурге эксплуатируется 678 судов с лицензией на перевозку пассажиров. Все суда используют двигатели внутреннего сгорания, а возраст некоторых превышает 30 лет. Такая возрастная категория говорит о том, что к ней относятся суда с повышенным уровнем шума и содержанием вредных веществ. Реформа призвана изменить эту ситуацию.

«Я, как председатель комитета по транспорту, стратегию, которую город примет по воде, буду навязывать. Нравится это или не нравится. Устраивает это тот или иной бизнес или не устраивает. Мы будем, естественно, искать компромиссы, чтобы было выгодно и комфортно и, при этом, не страдали жители города и туристы», — отметил председатель комитета по транспорту Денис Минкин. «У нас есть системные проблемы, которые копились годами: разрозненная причальная инфраструктура, где почти 90% причалов находится в частных руках, а единый оператор отсутствует; отсутствие прозрачных правил доступа к причалам, что создает неравные условия для перевозчиков; непрозрачный рынок пассажирских перевозок (к примеру, продажа неучтенных билетов и пассажиропотока), устаревающий и неэкологичный флот», — добавил директор подведомственного комитету по транспорту СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Геннадий Дедков.

В рамках реформы планируется создание единой причальной сети, отвечающей следующим требованиям: единый стандарт причальной инфраструктуры (внешний облик, сервис на причале); распределение причалов по назначению (для посадки/высадки, для зарядки батарей и обслуживания флота, места межрейсового отстоя); обеспечение подсчета пассажиропотока; формирование сети зарядных станций для судов; создание единой системы информирования пассажиров и продажи билетов.