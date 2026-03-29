В Ростовской области планируют увеличить пропускную способность азовских портов

В Ростовской области обсудили перспективы развития портов Азовского моря и планы по увеличению их грузооборота. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Представители ведомства обсудили с донскими властями обеспечение безопасности судоходства и увеличение пропускной способности портов Ростов-на-Дону и Азов, а также увеличению количества судозаходов.

Кроме того, на встрече договорились об определении границ морских портов в устье реки Дон, их статус и режим судоходства. На выездном совещании с представителями судоходных и стивидорных компаний региона, а также руководителями подведомственных предприятий осмотрели акваторию и инфраструктуру морского порта Ростов-на-Дону.

Константин Соловьев

