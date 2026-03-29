Туристку с переломом руки эвакуировали с Долгоруковской яйлы в Крыму

В Крыму туристку с травмированной рукой эвакуировали с Долгоруковской яйлы. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Сегодня, 29 марта, около 12:33 мск спасателям поступила информация о том, что на склоне Долгоруковской яйлы в балке Матуба женщина в составе туристической группы упала на скальном рельефе, из-за чего травмировала руку. Для оказания помощи на место направили сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас». После осмотра пострадавшей было установлено, что у туристки перелом плечевой кости правой верхней конечности.

Спасатели наложили шину на поврежденную часть тела. После этого пострадавшую зафиксировали в спецносилках и доставили в село Перевальное, где передали медработникам.