В Сочи ожидаются сильные дожди

Жителей и гостей Сочи предупредили о неблагоприятных погодных условиях, ожидаемых 30 марта. По данным синоптиков, утром и днем на территории курорта, а также на федеральной территории «Сириус» местами прогнозируются сильные дожди, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В связи с ухудшением погодной обстановки городские службы переведены на усиленный режим работы. Соответствующее поручение дано мэром Сочи Андреем Прошуниным. Контроль за ситуацией осуществляет городской оперативный штаб.

Гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать пребывания вблизи устьев рек и в горной местности, а также учитывать погодные условия при планировании поездок и отдыха. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

По информации синоптиков, неблагоприятные погодные явления затронут и другие районы Краснодарского края. На отдельных территориях региона ожидаются сильные осадки, а в горных районах ночью и утром возможен мокрый снег.

На черноморском побережье в ближайшие дни прогнозируется дождливая погода, местами возможны ливни и усиление ветра. Температура воздуха ночью может снижаться до +6 градусов, в дневные часы — достигать +15 градусов.

Мария Удовик