«Разделения между рабочим и личным временем, возможно, никогда и не было»
Топ-менеджеры — о занятости в выходные
Больше половины россиян отвечают на сообщения в рабочих чатах во время отпуска. Об этом говорят результаты опроса сервисов «Авито Путешествия» и «Авито Работа». Из тех, кто разделяет работу и личную жизнь, более принципиальными оказались специалисты службы поддержки и работники складов, они чаще не реагируют на сообщения коллег или начальника.
“Ъ FM” спросил у топ-менеджеров, отвечают ли они на запросы в выходные и отпуска.
Сооснователь сервиса «Битрикс-24» Сергей Рыжиков: «Коварный вопрос. В отпуске, конечно, работы становится значительно меньше, но разок в день все равно заглядываешь в почту. Вот этой границы, разделения между рабочим и личным временем, возможно, никогда и не было. Нейроны-то одни обслуживают все это. Наверное, самая важная часть детокса для меня — отключиться от новостей. В этом я вижу больше беспокоящую историю: постоянные качели, которые устраивают профессиональные участники этого рынка».
Владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман: «Если есть режим тишины, для меня это непривычно. Хотя я знаю, что многие себе устраивают такой детокс от работы, и тоже считаю это вполне правильным. Дело в том, что проект, как живой организм, у проектов нет выходных. А выходные я люблю сам делать, независимо от названия дня недели. Скажем так, чем более высокого уровня топ-менеджеры, тем ненормированнее у них рабочий день».
Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Часто читаю переписку, потому что иногда не вовремя или неправильно полученная информация очень дорого может обойтись. У меня всегда телефон на беззвучном. Если бы он звонил постоянно, музыка не переставала играть. Насколько правильно сделать паузу? Я скучаю по тому времени, когда у нас были домашние телефоны. Если не хотелось отвечать на звонок, то можно было просто не подходить к телефону, и никто не спрашивал с укором, почему ты не перезваниваешь».