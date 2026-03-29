В Дагестане оценивают ущерб от непогоды для оказания поддержки населения

В Дагестане окажут поддержку жителям, пострадавшим от непогоды. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.

По словам властей, муниципальные комиссии проводят подомовой обход территорий и оценивают нанесенный ущерб.

«Прежде всего это касается районов в режиме ЧС — Махачкалы и Хасавюртовского района. Другие муниципалитеты работают в режиме повышенной готовности, это тоже даёт возможность точечно оценивать те неудобства, которые доставлены гражданам», — отметил Меликов.

В настоящее время в двух районах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации из-за последствий сильных дождей. Остальные территории республики находятся в состоянии повышенной готовности. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», за два дня из подтопленных районов в Дагестане эвакуировали более 3,3 тыс. человек, в том числе 1033 детей.

