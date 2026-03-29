Жители нескольких улиц в Новороссийске временно остались без воды

В Новороссийске отключено водоснабжение на нескольких улицах из-за устранения утечки на трубе диаметром 200 мм на улице Видова, 164. Об этом сообщает МЦУ города.

Без воды остались жители домов по адресам: улица Видова, 156а, 158, 158а, 160, 160а, 162, 164, улица Днестровская, 2, 4 и улица Гайдара, 2а.

Ориентировочное время завершения ремонтных работ — до 17:00. На период производства работ коммунальные службы организуют доставку воды автоцистернами по заявкам жителей.

После окончания работ водоснабжение будет восстановлено. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Алина Зорина