В Сочи запустили 15 дополнительных пар поездов

На сочинском направлении с сегодняшнего дня введены в эксплуатацию дополнительные 15 пар поездов. Общее количество составов увеличилось с 39 до 54 пар. Об этом сообщает пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород».

Запуск дополнительных «Ласточек» лично контролировали генеральный директор КЭП Максим Жуков и заместитель генерального директора Ярослав Черный.

На маршруте Центральный Сочи—Сириус число рейсов выросло на 13 пар. Благодаря этому средний интервал движения сократился до 26 минут вместо прежних 38,5 минуты. Минимальное время ожидания составляет 6 минут против 8 минут ранее.

На направлении Сириус—Роза Хутор добавили еще две пары составов. Средний интервал ожидания теперь составляет 1 час 21 минуту, минимальный — 24 минуты.

