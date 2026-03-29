В Зернограде завершили ремонт на сетях водоснабжения

В Зернограде завершили устранения порыва на улице Карла Маркса, 91а. Водоснабжение планируют восстановить в течение двух часов. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

В настоящее время проводится опрессовка и заполнение системы в плавном режиме для предотвращения повторных аварий. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ремонтные работы завершатся до 17:00. На период отключения для жителей города была организована доставка воды по заявкам.

Константин Соловьев