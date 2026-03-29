В Ростовской области на 30% сократилось количество участников наркосбыта

В Ростовской области в 2025 году выявили 5 тыс. наркопреступлений и изъяли около 2 т запрещенных веществ, что в 5,5 раза превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По данным управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, к уголовной ответственности за хранение и торговлю наркотиками привлекли 1,5 тыс. человек. Количество состоящих на учете наркопотребителей в последние три года снижается ежегодно на 1,5-3%. Кроме того, уменьшается количество острых отравлений наркотиками, а на также 30% сократилось количество участников наркосбыта.

Комиссия поручила профильным ведомствам усилить профилактическую работу в школах и вузах, тщательнее отслеживать интернет-ресурсы, распространяющие запрещенные вещества, и активнее заниматься социальной реабилитацией людей с наркозависимостью.

