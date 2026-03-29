ХК «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» в четвертом матче серии плей-офф

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» в четвертом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 5:2.

У уфимцев дубли оформили Максим Кузнецов и Данил Алалыкин, еще одну шайбу забросил Шелдон Ремпал. У «Автомобилиста» отличились Александр Шаров и Анатолий Голышев.

Таким образом, «Салават Юлаев» находится в одной победе от выхода в четвертьфинал плей-офф (3:1). Следующий матч между командами состоится 31 марта в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева