Над Крымом и другими регионами сбили 27 БПЛА

Над территориями Республики Крым и других регионов ликвидировали 27 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 13:00 мск. Всего над регионами России ликвидировали 27 беспилотников. БПЛА сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тульской, Смоленской, Ленинградской, Псковской областей, Республики Крым и Московского региона.

Алина Зорина