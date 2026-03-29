В Ставрополе стоматологию привлекли к ответственности за незаконную рекламу

В Ставрополе ООО «Альба» привлекли к административной ответственности за нарушения при размещении рекламы стоматологических услуг. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, компания распространяла рекламу медицинских услуг без обязательного предупреждения о возможных противопоказаниях и необходимости консультации со специалистом. Такое требование установлено действующим законодательством. Организации выдали предписание о приведении рекламы в соответствие с законом.

Константин Соловьев

