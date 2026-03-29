Экстренно госпитализирован экс-главный тренер ФК «Зенит» Мирча Луческу

Бывший тренер ФК «Зенит» Мирча Луческу экстренно госпитализирован, пишут «РИА Новости». Инцидент произошел во время технического совещания перед последней тренировкой сборной Румынии, которую он возглавляет. Об этом сообщает Федерация футбола Румынии (FRF) в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

По данным федерации, 80-летний специалист почувствовал себя плохо. Медицинский персонал сборной немедленно оказал первую помощь на месте, после чего на базу срочно выехали две бригады экстренной помощи. Состояние тренера быстро стабилизировалось, однако в соответствии с медицинскими протоколами Луческу был доставлен в больницу для тщательного обследования и наблюдения.

Как сообщает португальское издание A Bola со ссылкой на источники в FRF, у тренера могла произойти остановка сердца.

В январе этого года Луческу уже был госпитализирован из-за проблем с сердцем, обострившихся на фоне простуды. В 2009 году он перенес экстренную операцию на сердце.

Сборная Румынии 26 марта в Стамбуле со счетом 0:1 проиграла команде Турции в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. На 31 марта и 1 апреля у румынской команды запланированы гостевые товарищеские матчи против словаков.

Луческу возглавил сборную Румынии в августе 2024 года. Специалист один сезон работал в петербургском «Зените», с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами «Пиза», «Брешиа», «Реджана», «Интер», румынскими «Корвинулом» и «Рапидом», турецкими «Галатасараем» и «Бешикташем», донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».