БПЛА сбили над Волгоградской областью

Минувшей ночью силами ПВО уничтожили украинские беспилотники над Волгоградской областью. Соответствующий релиз распространила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Атаке ВСУ подверглись 20 регионов и акватория Черного моря. Всего сбили 203 дрона самолетного типа. В числе прочего БПЛА уничтожили в Пензенской и Саратовской областях. В первом регионе также сбили четыре ракеты.

Точное количество уничтоженных в Волгоградской области беспилотников не сообщили. Напомним, ночью в Пензенской области действовала беспилотная опасность. В упомянутом регионе и Волгоградской области до сих пор закрыто небо.

Дарья Васенина