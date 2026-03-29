На 16% выросли доходы Удмуртии по итогам 2025 года

Собственные доходы бюджета Удмуртии в 2025 году составили 148 млрд руб. Это на 16% больше, чем годом ранее, заявила министр финансов республики Вера Сухих на коллегии ведомства, пишет пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Удмуртии Вера Сухих

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Расходы бюджета за указанный период выросли на 18,5%, до 178 млрд руб. Из них 118 млрд руб. (66%) направлено на социальную сферу, 46 млрд руб. — на развитие экономики.

На коллегии отметили, что Удмуртия третий год находится в топ—3 регионов ПФО по темпу роста налоговых и неналоговых доходов. Это связывают с развитием промышленного производства республики.

«Индекс промпроизводства за 2025 год составил 107,7% — выше среднероссийского уровня. По этому показателю Удмуртия заняла второе место в ПФО, а по динамике обрабатывающих производств (115,4%) — второе место в округе и пятое место в России»,— сказала министр.

За указанный период госдолг снизился на 11,5 млрд руб. В начале 2026 года он составлял 54,7 млрд руб.

«Исполнение бюджета 2025 года показало, что мы обладаем необходимым запасом прочности для реализации масштабных проектов. В 2026 году финансовому блоку необходимо сосредоточить усилия не только на строгом соблюдении бюджетной дисциплины, но и на поиске новых точек роста, поддержке инвестиционной активности и безусловном выполнении всех приоритетных национальных задач»,— заключил премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов.

Напомним, согласно исследованию Удмуртстата, в январе—феврале промпроизводство Удмуртии показало спад на 3,2%.