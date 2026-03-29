В Дагестане 65 тысяч жителей остаются без света из-за непогоды

В Дагестане без электричества остаются 65 тыс. абонентов, подключенных к 28 фидерам. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

В пик непогоды было нарушено функционирование 168 фидеров, а максимальное количество отключенных потребителей достигло более 560 тыс. человек. В Махачкале затоплены три основные центра питания — Махачкала-110, Приморская и Восточная подстанции.

На подстанции в Махачкале воду откачали, оборудование включили. Власти отмечают, что до конца дня основные потребители будут обеспечены электричеством. На подстанции Восточная планируется откачать воду в ближайшие часы и запустить объект после обеда.

Сложнее обстановка остается на подстанции Приморская, на которой только начинается откачка воды. По прогнозам, завершить ее удастся лишь ночью, а запустить подстанцию можно будет завтра в первой половине дня после сушки оборудования. Проблемными остаются семь фидеров в горной местности — энергетики и техника не могут добраться до объектов из-за разрушенных дорог.

«По этим семи участкам составьте мне график восстановления дорог. Проработайте с дорожниками. По одной единице техники — это не дело. Надо усиливать там работы. Нужно обеспечить проезд, чтобы мы создали условия для подачи электричества в эти населенные пункты», — приводят в сообщении слова главы Дагестана Сергея Меликова.

Константин Соловьев