Казань вошла в топ городов России по доле квартир с дисконтом на вторичном рынке

Доля квартир со скидкой на вторичном рынке Казани составила 75,7%, снизившись с 76,6% годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании «Этажи».

Лидером по доле готовых квартир с дисконтом стал Омск, где показатель вырос до 84,2% (год назад — 80,4%). На втором месте — Краснодар с 83,3% (45,8% год назад), на третьем — Ростов-на-Дону с 83% (63,6%). В десятку также вошли Санкт-Петербург (79,6%, снижение с 83%), Новосибирск (78,7%, рост с 61,8%), Челябинск (75,6%, рост с 68,2%), Уфа (74,3%, рост с 50%), Красноярск (74,3%, рост с 57,9%) и Москва (73,1%, снижение с 86,7%).

В среднем скидки на квартиры в городах-миллионниках сейчас составляют 4,6%, уточнили аналитики. Ограниченный спрос на вторичном рынке жилья в России продолжает влиять на рост доли квартир, продающихся со скидками.

