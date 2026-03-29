Вторую за сутки воздушную тревогу в Ленинградской области отменили

В Ленинградской области отменили воздушную тревогу, объявленную днем в воскресенье. Об отмене режима опасности атаки беспилотников сообщил канал губернатора Александра Дрозденко в 12:47.

Напомним, что угроза атаки дронов была объявлена в 12:00 в Волховском, Киришском и Тихвинском районах. Информация о возможных последствиях инцидента не поступала.

Аэропорт Пулково, который во время действия воздушной тревоги продолжал работу, принимая и отправляя рейсы по специальному согласованию с уполномоченными органами, в настоящее время функционирует в штатном режиме.