В Краснодаре доля квартир со скидкой выросла до 83,3%

Омск, Краснодар и Ростов-на-Дону возглавили рейтинг городов-миллионников по доле квартир с дисконтом на вторичном рынке. Ограниченный спрос на жилье привел к росту предложений со скидками в большинстве крупных городов страны, сообщает ТАСС.

Лидером стал Омск с долей 84,2% квартир с дисконтом против 80,4% годом ранее. Краснодар занял вторую позицию — доля выросла с 45,8 до 83,3%. Третье место досталось Ростову-на-Дону, где показатель увеличился с 63,6 до 83%.

Санкт-Петербург расположился на четвертом месте — доля квартир со скидкой снизилась с 83 до 79,6%. Пятую строчку занял Новосибирск с ростом с 61,8 до 78,7%.

В десятку лидеров также вошли Казань (снижение с 76,6 до 75,7%), Челябинск (рост с 68,2 до 75,6%), Уфа (рост с 50 до 74,3%), Красноярск (рост с 57,9 до 74,3%). Москва замкнула десятку с сокращением доли с 86,7 до 73,1%. Средний размер скидок на квартиры в городах-миллионниках составляет 4,6%.

«Основной покупатель на рынке вторичного жилья сейчас те, кто пытаются найти квартиры с максимальным дисконтом, чтобы компенсировать часть переплаты по ипотеке в первые годы пользования кредитом, а затем рефинансировать его под более низкую ставку, когда ставки снизятся»,— рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По его словам, продавцам приходится подстраиваться под ожидания покупателей и предлагать скидки. После снижения ипотечных ставок доля квартир с дисконтом начнет постепенно сокращаться.

