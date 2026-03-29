Четыре ракеты сбили над Пензенской областью

Минувшей ночью на территории Пензенской области уничтожили четыре ракеты ВСУ. Соответствующее сообщение опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

«Три ракеты летели, в том числе, в направлении нашего региона»,— уточнил губернатор. О разрушениях не сообщали.

Напомним, в Пензенской области вводили беспилотную опасность. Над регионом сбили один дрон самолетного типа, также беспилотники уничтожили над Саратовской и Волгоградской областями. До сих пор остаются закрытыми аэропорты Пензы и Волгограда.

Дарья Васенина