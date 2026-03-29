БПЛА сбили в Пензенской области

Минувшей ночью ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над Пензенской областью. Официальный релиз распространила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Дроны прилетели в 20 регионов и акваторию Черного моря. Всего сбили 203 БПЛА. В числе прочего беспилотники самолетного типа сбили над Саратовской и Волгоградской областями.

Губернатор Олег Мельниченко сообщил в личном Telegram-канале о том, что в регионе сбили один дрон. Также уничтожили четыре ракеты. Ночью в Пензенской области объявили беспилотную опасность. Также режим действовал Волгоградской области. В регионах до сих пор закрыто небо.

Дарья Васенина