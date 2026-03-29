В Казани в ночном ДТП погибли три человека

В Казани ночью погибли водитель и два пассажира автомобиля Lexus из-за столкновения с бетонным ограждением. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла на улице Агрономической. По предварительным данным, 44-летний водитель Lexus не выполнил требование знака «Движение направо», не обеспечил контроль за скоростью, проехал прямо и совершил наезд на бетонное ограждение. После опрокидывания автомобиль наехал на пять припаркованных машин.

Части бетонной конструкции также повредили один проезжавший и еще два припаркованных автомобиля, а в передней части Lexus произошло возгорание, которое потушили прибывшие пожарные.

Влас Северин