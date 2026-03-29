БПЛА сбили в Саратовской области

Минувшей ночью ПВО уничтожила украинские беспилотники над Саратовской областью. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Министерства обороны РФ.

Атаке ВСУ подверглись 20 регионов и акватория Черного моря. Всего сбили 203 дрона самолетного типа. В числе прочего БПЛА уничтожили в Пензенской и Волгоградской областях.

Точное количество сбитых в Саратовской области беспилотников не уточнили. Отметим, режим опасность БПЛА в регионе не объявляли. В Пензенской и Волгоградской областях режим действовал. В регионах до сих пор закрыто небо.

Дарья Васенина