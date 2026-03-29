В Северной Осетии открыли движение по Военно-грузинской дороге

В Северной Осетии разрешили движение всех видов автомобилей на участке «Владикавказ — Ларс» в обоих направлениях. Проезд открыт с 11:20, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Решение принято в связи с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии. Соответствующее распоряжение подписала Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности правительства РСО — Алании. Ранее дорога закрылась для расчистки снега.

Константин Соловьев