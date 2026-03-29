Елена Ваенга выступит в финале матча Россия — Мали на «Газпром Арене»

После финального свистка товарищеского матча между сборными России и Мали, который пройдет 31 марта на «Газпром Арене», перед болельщиками выступит певица Елена Ваенга. Она исполнит песню «Город», став лирическим завершением футбольного вечера в Северной столице.

Открывать футбольный вечер будет певица «Моя Мишель». Артистка исполнит для болельщиков песню «Не говори мне ничего». Об этом сообщает официальный айт Российского футбольного союза.

Государственный гимн России перед стартовым свистком доверено исполнить народному артисту России Василию Герелло.

Перед матчем болельщиков ждет фестиваль болельщиков, который пройдет на территории стадиона. В программе: конкурсы, песни, танцы и игра в футбол с легендами сборной России. В составе команды прославленных футболистов будут Егор Титов, Андрей Тихонов, Игорь Семшов, Павел Погребняк, Руслан Пименов. Специальным гостем фестиваля станет актер Павел Чинарев, известный по роли в сериале «Мажор».

Как ранее сообщала Федерация футбола Мали, в расположение сборной прибыли 20 футболистов — некоторые игроки не смогли приехать из-за семейных обстоятельств или травм. При этом, по информации СМИ, малийцы намерены выставить на матч в Петербурге резервный состав, не задействовав ведущих футболистов, выступающих в европейских клубах.

Начало матча Россия — Мали на «Газпром Арене» 31 марта — в 19:30 по московскому времени. Товарищеская встреча с Мали станет для нашей сборной очередным этапом подготовки в условиях отсутствия официальных турниров.