Жительницу Севастополя спасли из горящей квартиры

В Севастополе из горящей квартиры в многоэтажном доме спасли местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в многоквартирном доме, расположенном на улице Маршала Блюхера в Севастополе. Огнеборцы вскрыли дверь квартиры на пятом этаже и обнаружили внутри женщину.

В течение часа пожарные ликвидировали огонь, который охватил мебель и вещи на площади 10 кв. м. Из соседних задымленных квартир эвакуировали пять жильцов.

На месте работали 17 специалистов и пять единиц техники, в том числе от МЧС России — 12 специалистов и три автомобиля. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Алина Зорина