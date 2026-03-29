Целью атаки БПЛА на Тольятти было промышленное предприятие
Вражеские беспилотники, сбитые ночью над Самарской областью, атаковали промышленное предприятие в Тольятти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«По предварительной информации, пострадавших нет. Работают оперативные службы»,— говорится в сообщении.
Глава региона напомнил о действующем на территории Самарской области запрете на съемку БПЛА и последствий атаки беспилотников.
В субботу в регионе дважды объявлялась угроза атаки беспилотников. Аэропорт Курумоч не принимал и не отправлял рейсы. Сейчас самарский аэровокзал работает в штатном режиме.