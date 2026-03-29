В Ярославле открылся «Ваксман-центр»

28 марта в Ярославле в помещении бывшего кафе «Дом актера» открылся музей театра и кино «Ваксман-центр». Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Музей посвящен ярославскому актеру, режиссеру и продюсеру Юрию Ваксману, который скончался 27 марта 2024 года. Господин Ваксман был одним из создателей Ярославского камерного театра, кинокомпании «Ярсинема», играл в театре и много снимался в современном российском кино.

В музее представлены костюмы и декорации спектаклей Ярославского камерного театра, в нем будут проходить творческие встречи с актерами и спектакли. В дальнейшем планируется экспозиция, посвященная истории ярославского кинематографа.

Открытие «Ваксман-центра» приурочили к годовщине Ярославского камерного театра, первый спектакль которого «Интервью» был сыгран 28 марта 1999 года.

