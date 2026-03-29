В Удмуртии на реке Чепца мужчина провалился под лед

28 марта в Балезино на реке Чепца 38-летний мужчина провалился под лед. Его спасли рыбаки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Рыбаки его заметили и оперативно позвонили на номер «112». Не дожидаясь спасателей, они сами отправились на помощь тонущему и вытащили его из ледяной воды. Позже прибыл пожарный-спасатель МЧС России. Совместно с очевидцами пострадавшего доставили на носилках к автомобилю скорой помощи.

Напомним, до 30 марта на реках Удмуртии продолжаются взрывные работы.