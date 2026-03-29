Сегодня в Петербурге ожидается аномальное тепло: угроза смога сохраняется

Жителей Северной столицы ожидает контрастный день: на фоне аномально теплой и сухой погоды, превышающей климатическую норму на 7-8 градусов, региональное управление МЧС предупреждает о метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей в атмосфере.

По данным синоптиков, 29 марта город окажется под влиянием барического гребня, который обеспечит переменную облачность и полное отсутствие осадков. Воздух в Петербурге прогреется до +12…+14 градусов, а в Ленинградской области столбики термометров могут достичь +16 градусов. Однако ветер будет слабым, северо-западного направления, со скоростью всего 2-7 метров в секунду.

Именно слабый ветер вкупе с сухой и безоблачной погодой стали причиной для объявления предупреждения о смоге и неприятных запахах в воздухе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, с 28 по 30 марта в городе ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

«В такой ситуации при слабом ветре и отсутствии осадков вредные примеси, выбрасываемые промышленными предприятиями и автотранспортом, рассеиваются хуже обычного, что может привести к образованию смога и появлению неприятных запахов», — поясняют специалисты. Экологи отмечают, что город в эти дни «минимально продувается», поэтому особенно чувствительным категориям граждан рекомендуется внимательнее относиться к своему самочувствию и ограничить пребывание на открытом воздухе.