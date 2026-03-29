Нижегородская прокуратура взыскивает ущерб с подтопившего поликлинику подрядчика

Прокуратура Нижегородской области, подававшая иск в защиту интересов минздрава, получила решение о взыскании более 5 млн руб. с ООО Строительная управляющая группа «Сенека-Строй».

В 2025 году эта организация подрядилась капитально отремонтировать детскую городскую поликлинику № 18 Ленинского района. Летом строители частично демонтировали кровлю и затем бросили работы. «При этом надежную защиту вскрытой кровли от воздействия атмосферных осадков подрядчик не обеспечил, что повлекло проникновение влаги через покрытия плит в помещения нижних этажей детской поликлиники. Также не выполнены работы по вывозу строительного мусора», – отмечено в решении арбитражного суда.

Дождевая вода повредила имущество поликлиники, из-за протечек сломалась и пожарная сигнализация, датчики которой окислились и вышли из строя. Госконтракт с «Сенекой-Строй» был расторгнут в одностороннем порядке, затем комиссия определила стоимость восстановительных работ. Эту сумму в качестве ущерба нижегородскому здравоохранению суд решил взыскать с бывшего подрядчика. Решение в законную силу не вступило.

Иван Сергеев