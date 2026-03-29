В станице Мешковской устанавливают обстоятельства гибели пешехода

В станице Мешковская Верхнедонского района водитель автомобиля ИЖ-2717 наехал на лежачего на дороге мужчину, пострадавший скончался. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Происшествие случилось накануне, 28 марта, в 15:20 на улице Луговой на грунтовой дороге. За рулем автомобиля находился 42-летний.

Тело 59-летнего погибшего направили на экспертизу для выяснения обстоятельств происшествия и связи ДТП со смертью. По итогам исследования будет установлена точная причина гибели.

Константин Соловьев