Губернатор пообещал помощь жителям сгоревшего дома в Ярославле

В Ярославле прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с пожаром в многоквартирном доме на улице Стачек. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Для жителей организован пункт временного размещения, на месте работают психологи МЧС. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь»,— написал губернатор в своем канале в Max.

Напомним, в результате пожара пострадал один человек, эвакуировано 100. Тушение продолжалось всю ночь, здание получило значительные повреждения.

