За неделю в Сочи прочистили 6,7 км ливневых сетей на 42 улицах

На территории Сочи за прошедшую неделю специалисты прочистили 6,7 км ливневых сетей на 42 улицах, вывезли 33,5 куб. м мусора и ила, а также отремонтировали четыре ливнестока. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

В целом за прошедшую неделю коммунальщиками собрано более 3,6 тыс. т твердых коммунальных отходов. Для сбора ТКО было задействовано 72 единицы специальной техники. Зафиксирован один факт сброса на муниципальные контейнерные площадки строительных отходов, акт по факту случившегося направлен в УВД.

В течение недели в Сочи устранили нештатные ситуации на тепловых сетях по улицам Макаренко, Ясногорская и Краснополянская.

Сотрудниками «Водоканала» завершена перекладка аварийного участка канализационного коллектора по улице Чехова. Продолжается замена 45 м сетей по улице Черноморской, также началась подготовка к таким же работам на улице Горького. Устранены крупные нештатные ситуации на водоводах по Олимпийской, Пригородной, Урицкого и Эстонской. На магистральных сетях Бытхи заменили запорную арматуру. В целом за неделю специалистами устранены 73 утечки, ликвидировано 107 засоров.

Алина Зорина