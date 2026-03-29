«Зенит» проверил себя на фоне участника Лиги чемпионов

ФК «Зенит» обыграл в товарищеском матче, состоявшемся на «Газпром арене», казахстанский «Кайрат» 2:0, за счет голов Нино и Александра Соболева. Игра была интересна не самим содержанием и счетом, хотя тренеры обеих команд выпустили на поле немало новых игроков, а тем, как клуб из Петербурга, не участвующий в международных соревнованиях, выглядит на фоне соперника, игравшего в Лиге чемпионов.

Гости не без приключений добрались до Петербурга. Они рассчитывали прибыть в Пулково в ночь с пятницы на субботу, но из-за угрозы БПЛА самолет, взявший курс из Алматы, был перенаправлен в Москву. Оттуда уже игроки и тренеры «Кайрата» добирались в город на Неве на автобусе. Дорога из-за ночевки в столице растянулась на сутки. В какой-то момент делегация из Казахстана думала даже повернуть обратно, но все-таки решила не нарушать договоренностей. В эти дни «Зенит» и «Кайрат» отмечают тридцать лет сотрудничества.

Клуб из Казахстана в этом сезоне выступал в Лиге чемпионов — впервые в истории. И сумел там «пошуметь», хотя и занял последнее место на основном этапе. Как раз-таки за счет «транспортной» темы. Игрокам мадридского «Реала», которым первым выпала честь лететь в Алматы — самую восточную точку турнира — пришлось провести в дороге более семи часов, преодолевая расстояние в 6,5 тысяч километров. Но это не спасло хозяев от поражения 0:5. Хотя праздник в Алматы по случаю приезда королевского клуба был большой. «Кайрат» проиграл на основном этапе Лиги чемпионов семь матчей из восьми, сумев взять очки только в дуэли с кипрским «Пафосом», которая завершилась вничью - 0:0. При этом черно-желтые сумели забить в матчах с «Интером» (1:2) и «Арсеналом» (2:3), чем можно гордиться, и вообще клуб из Алматы заработал за участие в Лиге чемпионов порядка 20 млн евро.

В Петербург чемпион Казахстана двух последних лет привез не самый сильный состав, потому что многие его игроки были вызваны в сборные, из-за игр которых образовалась пауза в чемпионатах, позволившая «Зениту» и «Кайрату» провести товарищеский матч — уже не первый за последние годы. «Зенит» тоже остался без ряда ведущих игроков — в игре не принимали участие Денис Адамов, Максим Глушенков вызванные в сборную России, Нуралы Алип, уехавший в сборную Казахстана, Дуглас Сантос и Луис Энрике, выступающие за команду Бразилии. Вендел улетел по семейным вопросам домой, а Игорь Дивеев, Педро и Джон Дуран пропускали товарищеский матч из-за проблем со здоровьем. Но все равно не самый сильный состав «Зенита» оказался сильнее не самого сильного состава «Кайрата», победив 2:0. Голы забили защитник Нино после углового и форвард Александр Соболев после прохода и паса Андрея Мостового. Сам Мостовой снова ушел с поля без забитого мяча, из-за чего был в не самом лучшем настроении. Он — единственный из группы атаки «Зенита», кто не забил голов в этом году. На счету Луиса Энрике, Глушенкова и Джона Джона по одному мячу, Дуран забил два, реализовав удары с 11-метровой отметки, а Соболев забил столько же мячей (пять), сколько все перечисленные игроки вместе взятые.

После игры самые частые вопросы, задаваемые игрокам и тренеру «Кайрата», касались того, как «Зенит» выступил бы в Лиге чемпионов, если бы там играл. И гости — то ли из соображений дипломатии, то ли оценивая реальную силу петербургского клуба — говорили, что он бы вышел во второй этап соревнований, куда пробились 24 лучших клуба Европы (на первом борьбу за путевки в плей-офф вели 36).

При этом защитник «Кайрата» Александр Мартынович, долгие годы выступавший за «Краснодар», сообщил, что бюджеты лучших клубов Казахстана — «Астаны», «Ордабасы», «Окжетпеса», «Кайрата» — не приближаются к бюджетам тех клубов, которые борются в России за выживание.

Так что «Зенит», стоимость игроков которого оценивается в 185 млн евро, может и имел бы шансы на успешное выступление в Лиге чемпионов. Но оценить это можно только практическим путем — когда такая возможность представится. Пока сине-бело-голубым надо готовиться к матчу чемпионата России с «Крыльями Советов», который пройдет на «Газпром Арене» 4 апреля. Дальше «Зенит» ждут игры со «Спартаком» в Кубке России (8 апреля) и с «Краснодаром» в чемпионате (12 апреля) — они тоже пройдут на домашнем стадионе. Так что спарринг с «Кайратом» должен пригодиться.

Кирилл Легков