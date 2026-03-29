В Ставрополе пешеход погиб при переходе дороги

В Ставрополе 20-летний водитель ВАЗ-2105 совершил наезд на 61-летнего пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось сегодня ранним утром, 29 марта, в 7:00 на перекрестке улиц Серова и Доваторцев. По предварительной информации, молодой человек за рулем легковушки проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по правилам. В результате 61-летний местный житель скончался на месте до прибытия медиков.

Автоинспекторы выяснили, что водитель управляет автомобилем всего год, но уже 12 раз привлекался к административной ответственности.

