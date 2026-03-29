Водитель насмерть сбил пенсионерку в Армавире

В Армавире произошла авария, в ходе которой погибла 65-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла 28 марта в 18:20 мск на дороге с. Отрадо-Ольгинское—Новокубанск—Армавир. 33-летний водитель автомобиля марки Datsun сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги в неположенном месте.

После произошедшего водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водителя задержали. По факту случившегося проводится проверка.

Алина Зорина