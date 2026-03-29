На обустройство набережной пруда в Чернушке потратят более 100 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право благоустройства сквера у Чернушинского пруда. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен будет построить причалы, детские площадки и спортивные площадки, установить арт-объекты «Черная жемчужина» и «Дерево жизни». Также здесь появятся амфитеатр, скейт-парк, камерная сцена и фонтан.

К работам требуется приступить 15 мая 2026 года, сдать объект 29 сентября 2026 года. Максимальная стоимость контракта составляет 106,4 млн руб. Победителя определят 24 апреля.

В август 2025 года проект по благоустройству у городского пруда Чернушки стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.