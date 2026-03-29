Движение на дороге к аэропорту Махачкалы восстановили после расчистки мусора
В Дагестане движение на участке трассы «Махачкала — Аэропорт с подъездом к Каспийску» полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба «Дагестанавтодор».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации компании, к 2:00 дорожные службы обеспечили проезд на отрезке с третьего по пятый километр трассы. Специалисты завершили расчистку проезжей части от строительного мусора, который принесла вода.
Отмечается, что коммунальные службы продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме для поддержания проходимости дорожной сети региона.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Дагестане из-за ливней обрушился железнодорожный мост.