Движение на дороге к аэропорту Махачкалы восстановили после расчистки мусора

В Дагестане движение на участке трассы «Махачкала — Аэропорт с подъездом к Каспийску» полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба «Дагестанавтодор».

По информации компании, к 2:00 дорожные службы обеспечили проезд на отрезке с третьего по пятый километр трассы. Специалисты завершили расчистку проезжей части от строительного мусора, который принесла вода.

Отмечается, что коммунальные службы продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме для поддержания проходимости дорожной сети региона.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Дагестане из-за ливней обрушился железнодорожный мост.

Константин Соловьев