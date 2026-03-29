Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 203 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и другими регионами России уничтожили 203 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи. Украинские беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина