В Челябинской области назначен директор центра по охране культурного наследия

Приказом министра культуры Челябинской области назначен новый директор Государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия Челябинской области. Им стал Михаил Курлыгин, сообщает пресс-служба министерства.

Господин Курлыгин окончил Уральскую Академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», а также прошел профессиональную переподготовку в Уральском государственном горном университете по программе «Горное дело и управление производством».

В министерстве уверяют, что новый руководитель «обладает значительным опытом в сфере управления ремонтно-строительными работами и реализации проектов», что поможет ему эффективно работать и решать задачи по сохранению объектов культурного наследия на территории Челябинской области.

Дмитрий Моргулес