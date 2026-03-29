В Ярославской области вновь закрыли аэропорт

В Ярославской области утром 29 марта введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов аэропорта Туношна. Об этом сообщил официальный канал Росавиации в Max.

Сообщение о запрете полетов появилось в 8:25. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Напомним, полеты уже ограничивались ночью 28 марта, когда регион пережил крупнейшую атаку БПЛА.

Утром 29 марта беспилотная опасность объявлена в соседней Костромской области. Об этом сообщил губернаор Сергей Ситников в 8:07.

