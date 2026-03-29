Первый вице-спикер томской гордумы попытается избраться в Госдуму РФ

Первый вице-спикер городской думы Томска будет бороться за мандат депутата Госдумы РФ. Илья Леонтьев подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) в Томском одномандатном округе №180, следует из базы данных праймериз.

Как писал «Ъ-Сибирь», после изменения в 2025 году схемы избирательных округов на территории Томской области из-за снижения численности избирателей остался один округ — №180. На предыдущих выборах в 2021 году таких округов было два, победу тогда одержали Алексей Диденко (ЛДПР), который обошел Илью Леонтьева, и Татьяна Соломатина (ЕР).

К настоящему времени заявления на участие в предварительном голосовании в Томской области для определения кандидатов в депутаты Госдумы РФ подали также глава Новокривошеинского сельского поселения Алексей Саяпин (в одномандатном округе) и директор ООО «Буран» Дмитрий Климов (по партсписку).

