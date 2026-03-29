Обломки БПЛА повредили окна дома в Шолоховском районе

Над Ростовской областью минувшей ночью отразили атаку беспилотников в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что никто из людей не пострадал. Однако в результате падения обломков БПЛА в хуторе Чукаринский Шолоховском района повреждено остекление домовладения. Возгорания не зафиксировали, оперативные службы отработали на месте.

Информация о других последствиях отражения атаки уточняется.

Константин Соловьев