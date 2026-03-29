Решающий матч за выход в полуфинал новосибирские волейболисты проведут 31 марта

Волейболисты новосибирского «Локомотива» проиграли в Туле белгородскому «Белогорью». В результате счет в четвертьфинальной серии до двух побед сравнялся — 1:1.

Новосибирцы уступили 0:3 (20:25, 20:25, 21:25). По 12 очков у железнодорожников набрали диагональный Илья Казаченков и доигровщик Омар Курбанов.

«Сегодня мы пропустили буквально пару мячей на приеме, и это, наверное, дало результат, потому что мы умеем играть даже не с позитивного приема, а с тех мячей, которые просто оставляем в игре»,— назвал одну из причин победы своей команды главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский (цитата по сайту Всероссийской федерации волейбола).

Решающий матч за выход в следующий раунд состоится 31 марта в Новосибирске. В полуфинал уже пробились «Зенит-Казань», санкт-петербургский «Зенит» (он выбил из розыгрыша красноярский «Енисей») и московское «Динамо».

Валерий Лавский